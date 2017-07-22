В Эстонии фальшивомонетчики активно подделывают 50-евровые купюры

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В первой половине 2017 года в Эстонии было выявлено 247 фальшивых евробанкнот, что примерно на 10 процентов меньше по сравнению с прошлым годом. Больше всего фальшивомонетчики любят подделывать 50-евровые купюры.

В этом году в Эстонии больше всего подделывали 50-евровые купюры — всего 188 случаев подделки, 76 процентов общего числа обнаруженных в Эстонии подделок.

В целом в еврозоне около 85 процентов подделок составляют банкноты достоинством 20 и 50 евро, приблизительно как и год назад. С учетом количества находящихся в обращении евробанкнот число подделок является небольшим по меркам как Эстонии, так и еврозоны.

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Распространение фальшивых денег пытаются предотвратить за счет повышения степени защиты банкнот. В частности используется самая современная технология, за счет чего подделать купюры становится все сложнее.

Чтобы определить подлинность банкноты, ее следует пощупать, рассмотреть, повертеть. Инструкции по определению аутентичности банкнот размещены здесь. При сомнениях в подлинности банкноты или монеты следует обратиться в полицию, которая назначит экспертизу.


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