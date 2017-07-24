В Турции жалобы туристок на домогательства в отеле вызвали хохот персонала

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Молодые гражданки Великобритании заявили о сексуальных домогательствах, которым они подверглись во время отдыха на турецком курорте Аланья в провинции Анталья. Над одной из потерпевших иностранок якобы пытались надругаться на пляже, а над другой - в отеле. Информация об этом вызвала смех у обслуживающего персонала, уверенного в том, что туристки сами хотели секса.

По предварительным данным, три девушки и юноша приехали из Великобритании в Турцию и остановились в гостинице Savk в Аланье.

По словам 19-летней туристки, на третью ночь она подверглась нападению со стороны сотрудника отеля. Британке удалось отбиться, но уже следующим вечером ее подруга подверглась домогательствам на пляже. Группа мужчин прикасалась к интимным частям тела британки. Девушке, которой угрожало изнасилование, пришлось спасаться бегством.

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Пострадавшие обратились за помощью к администрации отеля. Однако жалобы на сексуальные домогательства вызвали хохот работников отеля.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, работники гостиницы стали утверждать, будто британки сами виноваты в случившемся:

якобы они употребляли алкоголь, а потом в пьяном виде пытались устроить оргию с групповым сексом. Блюстители закона также не проявили рвения в расследовании.

По словам матери одной из пострадавших туристок, проживающей в графстве Суррей, британские дипломаты рекомендовали потерпевшим не связываться с местными властями, а поскорее покинуть курорт.

Известно, что пострадавшие впервые выехали на отдых за границу.

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