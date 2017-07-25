Хорошо, что все обошлось: грибники надолго запомнят этот поход в лес

В Эстонии отправившиеся в лес грибники сделали опасную находку.

Грибники нашли в лесу на юге страны множество взрывных устройств, которыми занялись саперы Спасательного департамента.

Саперам поступил вызов в деревню Юба волости Выру Выруского уезда, где грибники обнаружили в лесу семь 88-мм снарядов, пять 75-мм снарядов и один 50-мм бронебойный снаряд.

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«Снаряды поддавались транспортировке, их ликвидировали на расположенной поблизости подрывной площадке», - сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

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