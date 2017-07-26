Саакашвили лишили украинского гражданства

Михаил Саакашвили
 

Михаил Саакашвили. Фото: RIA Novosti/Scanpix

 

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook и подтвердили в Государственной миграционной службе. Указ о лишении Саакашвили гражданства уже подписал президент страны Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина»со ссылкой на информированный источник.

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Мосийчук со ссылкой на свои источники подтвердил информацию о лишении гражданства «грузинского Януковича». Первоисточником был пост в соцсети бывшего пресс-секретаря Службы безопасности и бывшего cоветника министра внутренних дел Украины Станислава Речинского, который написал со ссылкой на слухи: «Саакашвили, говорят, лишили украинского гражданства? Некошерно как-то, как бы кто к Саакашвили ни относился. Не гражданство, а какая-то привилегия с барского плеча получается. Хочу даю, хочу отнимаю. И это отнюдь не признак смелости, отнюдь».

Украинский депутат, сообщив, что информация подтвердилась, отметил, что президент Петр Порошенко «начал признавать собственные ошибки». «Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки», - написал Мосийчук.

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Телеканал ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины сообщил, что основанием стало указание Саакашвили при получении паспорта ложных данных в анкете. Он сообщил, что не находится под следствием, хотя он был тогда арестован в Грузии. В миграционной службе отметили, что по поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил нардеп Андрей Лозовой, а прокуратура обратилась в службу. И по запросу комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение. Позже информацию об этом опубликовали насайте службы.

Саакашвили называл лишение его гражданства противоречащим международному праву и законам Украины

Саакашвили в ноябре 2016 года, предупреждая это решение, отмечал, что по украинскими законам его не могут лишить гражданства.

«Международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет иного гражданства. Очень жаль, что президент не только пользуется услугами этих откровенно бандитских жуликов, но и прислушивается к их советам», - написал он на своей странице в Facebook 16 ноября.

Сам Саакашвили находится в США и успел отреагировать только на комментарий Мосийчука каналу «112 Украина» о том, что «грузинский передвижной цирк» собирается осенью дестабилизировать Киев.

«Как это так получается, что все коррупционеры, вымогатели и уличные бандиты боятся нас, как черти ладана? Осенью мы не дестабилизацию будем делать, штабы общих действий будут заканчивать бардак и наводить порядок. Давно пора!» -написал Саакашвили накануне.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил главой Одесской области. В декабре 2015 года указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили Саакашвили лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, заявив, что украинские власти не хотят бороться с коррупцией, и создал собственное движение «Рух новых сил».

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