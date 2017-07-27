Основатель Amazon стал богатейшим бизнесменом мира

Основатель крупнейшего интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса и стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes.

Еще по этой теме Глава Amazon протестировал гигантского робота 20 марта 2017 г.

Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Безоса составляет 90,6 миллиарда доллров, а Гейтса - 90,1 миллиарда долларов.

Безос обогнал Гейтса благодаря росту акций Amazon 27 июля

- на открытии торгов на бирже Nasdaq в четверг бумаги онлайн-ретейлера подорожали на 1,8 процента.

Реклама

Примечательно, что в марте в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes Безос располагался лишь на третьем месте с 73 миллиардами долларов.

Основным активом Безоса является доля в онлайн-ретейлере Amazon (ему принадлежит 16,7 процента компании).

Капитализация компании в последние месяцы уверенно повышается - с начала года она подорожала на 146 миллиардов долларов.

26 июля Amazon стал стоить более 500 миллиардов долларов. Он входит в пятерку самых дорогих компаний мира.

Еще по этой теме