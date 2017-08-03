Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Продукцию отозвали из магазинов в Германии, Бельгии и Нидерландах.

В нескольких странах Евросоюза из магазинов отозвали миллионы куриных яиц из-за превышения уровня токсичного инсектицида фипронила, пишет Guardian.

«В Нидерландах в связи с этим временно закрыты 180 фермерских хозяйств и начато уголовное расследование», - говорится в сообщении.

Реклама

Около миллиона яиц, предназначенных для Германии, на этой неделе отозвали с границы Нидерландов. Токсичное вещество также нашли в Бельгии.

Инсектицид фипронил добавляют в препараты для избавления от блох, вшей и клещей. Однако для лечения животных, которых употребляют в пищу люди, его использовать запрещено.

По данным Всемирной организации здравоохранения, если это высокотоксичное вещество употреблять в течение длительного времени в больших количествах, это может привести к повреждению печени, щитовидной железы и почек.

На фермерских хозяйствах инсектицид фипронил добавляли нелегально, чтобы повысить эффективность перпаратов.

Еще по этой теме
Любишь литовские яйца, которые продаются в наших супермаркетах? Посмотри и реши

Любишь литовские яйца, которые продаются в наших супермаркетах? Посмотри и реши


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 375000 EUR

reklama.vesti.lv

В Риге выставка Александра Васильева «Детский мир. XVIII-XX век» Wo&Men

В Риге выставка Александра Васильева «Детский мир. XVIII-XX век»

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва Showbiz

Экс-возлюбленная Баскова наконец раскрыла причины их разрыва

Страшная красота: шедевры фестиваля боди-арта, которые надо виде Wo&Men

Страшная красота: шедевры фестиваля боди-арта, которые надо виде

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей Wha Hi-Tech

Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей Wha

Раскрыта тайна происхождения древних цивилизаций Hi-Tech

Раскрыта тайна происхождения древних цивилизаций

Продовольствие

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
IEPIRKUMU MENEDŽERIS/-E
IEPIRKUMU MENEDŽERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 