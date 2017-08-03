Продукцию отозвали из магазинов в Германии, Бельгии и Нидерландах.

В нескольких странах Евросоюза из магазинов отозвали миллионы куриных яиц из-за превышения уровня токсичного инсектицида фипронила, пишет Guardian.

«В Нидерландах в связи с этим временно закрыты 180 фермерских хозяйств и начато уголовное расследование», - говорится в сообщении.

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Около миллиона яиц, предназначенных для Германии, на этой неделе отозвали с границы Нидерландов. Токсичное вещество также нашли в Бельгии.

Инсектицид фипронил добавляют в препараты для избавления от блох, вшей и клещей. Однако для лечения животных, которых употребляют в пищу люди, его использовать запрещено.

По данным Всемирной организации здравоохранения, если это высокотоксичное вещество употреблять в течение длительного времени в больших количествах, это может привести к повреждению печени, щитовидной железы и почек.

На фермерских хозяйствах инсектицид фипронил добавляли нелегально, чтобы повысить эффективность перпаратов.

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