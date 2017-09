Во Флориде эвакуируют более 5,5 млн человек в ожидании удара «Ирмы»

Губернатор Рик Скотт призвал перестать недооценивать опасность: «Если вам приказано покинуть свои дома, вы должны это сделать немедленно. Не сегодня вечером, не через час - немедленно».

Сила урагана балансирует между наивысшей - пятой - и четвертой категориями:

CNN сообщает, что после прохождения островов Карибского бассейна скорость ветра снизилась до 155 миль в час (250 км/ч).

В американском Национальном центре по наблюдению за ураганами предупредили, что архипелагу Флорида-Кис, где располагается несколько национальных парков и популярные у туристов курортные зоны, могут грозить серьезные подтопления.

Florida orders evacuation of 5.6 million people as #HurricaneIrma churns towards Florida, after lashing Cuba https://t.co/ZD7r4QYEq7 pic.twitter.com/QmwqDLcwIS— AFP news agency (@AFP) September 9, 2017

По словам Эрика Силаджи, руководителя энергокомпании Florida Power and Light Co., отключения электричества из-за удара стихии могут оставить без света около девяти млн человек, передает DW.

French Carribean island of Saint-Martin was badly affected by Hurricane Irma with aid efforts complicated by damage to airports and harbours pic.twitter.com/ZJtVlneaas— AFP news agency (@AFP) September 9, 2017

Губернатор Скотт подчеркнул, что

«Ирма» - мощнее урагана «Эндрю», обрушившегося на Флориду в 1992 году.

Он был одним из самых разрушительных в истории метеонаблюдений в США. Ущерб от него оценили в сумму до 34 млрд долларов. В нынешнем сезоне США пережили ураган «Харви», вызвавший катастрофические наводнения в Техасе. Ущерб от них власти штата оценили в сумму до 180 млрд долларов. Жертвами «Харви» стали более 70 американцев.

People in Florida get into shelters as Hurricane Irma bears down for a direct hit on the southern US state pic.twitter.com/faxtzfVxNu— AFP news agency (@AFP) September 9, 2017

На Флориду ураган «Ирма» может обрушиться в ночь на воскресенье. AFP в своем Twitter публикует видео из одного из обустроенных властями убежищ, в котором уже сейчас сотни людей.

Hurricane Irma lashes eastern Cuba pic.twitter.com/MFXsJiSvOD— AFP news agency (@AFP) September 9, 2017

«Ирма» - самый мощный из бушевавших в Атлантическом океане ураганов за всю историю наблюдений.

На неделе он прошелся по некоторым островам в карибском регионе, разрушив до 95% построек на островах Барбуда и Сен-Мартен.

Жертвами стихии стали свыше 20 человек.

Урагану в это время была присвоена самая высокая пятая категория мощности - скорость ветра в нем приближалась к 300 км/ч.

Позже «Ирма» привела к подтоплениям на северо-востоке Кубы. Там высота волн достигала 6 метров - на уровне третьего этажа дома.