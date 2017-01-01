Двое эстонцев оказались в ловушке на вершине горы в Швейцарии

В воскресенье вечером двое эстонцев из-за сильного шторма оказались в ловушке на вершине горы Юнгфрау. Эстонцы вынуждены были провести там ночь.

Из-за сильного шторма вертолет спасателей не смог вылететь сразу же после того, как поступило сообщение о том, что люди попали в беду. В итоге эстонцев спустили с вершины горы только в понедельник утром, пишет портал Postimees.ee со ссылкой на Blick.

Эстонцы поднялись в воскресенье на высоту 4158 метров. Однако погода резко ухудшилась и началась снежная буря, которая не позволила спуститься с вершины.

В воскресенье около 19 часов эстонцы позвонили в службу спасения и попросили о помощи. Однако спасатели из-за плохих погодных условий не смогли взлететь на вертолете. В итоге эстонцам пришлось провести ночь на вершине, где температура воздуха было -15 градусов, а по ощущениям она достигала -30 градусов.

Буря стихла в понедельник утром и тогда спасатели смогли на вертолете эвакуировать попавших в беду альпинистов. Врачи осмотрели эстонцев. Никаких проблем со здоровьем у них обнаружено не было.