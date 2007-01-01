Умерла богатейшая женщина мира

В рейтинге богатейших людей мира, составленном Forbes, она занимала 14-е место. Ее состояние оценивалось в 44,7 миллиарда долларов.

Беттанкур принадлежало 33 процента косметического гиганта LʼOréal, основанного ее отцом, французским химиком Эженом Шюлле в 1909 году.

В возрасте 15 лет она начала работать в компании в качестве ученика. В 1957 году Беттанкур унаследовала LʼOréal, став главным акционером компании. Косметический гигант стал публичным, однако Беттанкур сохранила контрольный пакет акций. В 1974 года она обменяла почти половину своей доли в компании на три процента акций Nestlе.

В 2007 году единственная дочь Беттанкур через суд потребовала признать Лилиан слабоумной из-за скандала, связанного с тем, что ее мать, как сообщалось подарила одному из своих друзей, Франсуа-Мари Банье, 1,3 миллиарда евро. Самого Банье она обвинила в эксплуатации физической или психологической слабости ее матери для личной выгоды. В 2011 году суд передал опекунство над Беттанкур ее дочери и двум внукам. В 2012 году один из ее внуков занял место Лилиан в совете директоров косметической компании.