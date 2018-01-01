К миссии ОБСЕ на Украине присоединится еще один наблюдатель из Латвии

Во вторник, 26 сентября, правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы направить еще одного человека в специальную наблюдательную миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине. Тем самым количество гражданских экспертов из Латвии увеличится до пяти.

Для работы в миссии утверждена кандидатуры Елены Суворовой, которая будет выполнять свои обязанности с 1 октября по 1 марта 2018 года.

Эксперты миссии ОБСЕ получают суточные в размере 125 евро на покрытие расходов на проживание. Министерство иностранных дел также оплачивает им страховой полис.

Миссия ОБСЕ на Украине наблюдает за выполнением минских соглашений.