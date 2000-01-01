Скандал «Ryanair»: авиакомпания снижает цены на билеты

Авиакомпания «Ryanair» вскоре после объявления о более чем 2000 отмененных рейсов, сообщили о снижении цен на полеты, относящиеся к Ирландии. Напомним, что из-за кризиса пострадали уже более 400 000 пассажиров.

На домашней страничке «Ryanair» появилась реклама об акции на 1 000 000 билетов, цена которых теперь начинается от 9,99 евро. Скидки главную очередь относятся к полетам из Ирландии в Великобританию, однако доступны и такие страны как Германия и Франция. Билеты можно приобрести начиная с октября этого года и до февраля 2018 года.

Портал «The Independent» указывает, что на сайте «Ryanair» сейчас можно найти еще более дешевые билеты - даже за 5 евро.

К сожалению, на рейсы из Риги и в столицу Латвии пока никаких скидок нет.

Как уже сообщал Русский TVNET, Ирландский лоукостер Ryanair отменил от 40 до 50 рейсов в день на ближайшие шесть недель, чтобы дать сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона. Появились слухи о том, что кризис Ryanair вызван переходом пилотов в другие авиакомпаний, особенно в «Norwegian Air». Однако руководитель Ryanair Майкл О'Лири категорически отрицает дефицит пилотов. Он во всем винит гнусную погоду и плохо составленный график.