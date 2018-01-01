«Ryanair» отменит еще больше рейсов

Ирландская авиакомпания-лоукостер «Ryanair» в среду сообщила, что планирует отменить до марта еще больше полетов, повлияв, в целом, на планы примерно 400 000 пассажиров, сообщает агентство ЛЕТА.

Отмена рейсов объясняется недостаточным количеством пилотов.

Авиакомпания указывает, что в зимний период число самолетов будет снижено на 25, что повлияет на менее 1% от общего числа клиентов.

Кроме того, до апреля 2018 года число используемых для полетов самолетов снизят еще на десять.

Отметим, что за 6 недель до конца октября «Ryanair» уже отменила 2100 рейсов.