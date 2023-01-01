США ликвидируют все химоружие до 2023 года

США планируют полностью утилизировать оставшееся у них химическое оружие до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.

Отметим, что Россия уже отчиталась о завершении ликвидации своих запасов химоружия.

«Правительство США продолжает концентрировать внимание на уничтожении остающейся порции арсенала химического оружия, хранящейся в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки). США по-прежнему привержены завершению [процесса] ликвидации своего задекларированного арсенала химического оружия к концу 2023 года», - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства.

В свою очередь глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл оценил сделанное Россией как историческую веху и важный шаг вперед: «Это важная историческая веха. За эту работу заплачена большая цена, она стоила больших жертв со стороны тех лиц, кто участвовал в этих операциях. Случившееся представляет собой важный шаг вперед». По его словам, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) «подтвердила, что Россия завершила процесс ликвидации в рамках Конвенции о запрещении химического оружия».

ТАСС отмечает, что

США на данный момент ликвидировали примерно 90% своего запаса боевых отравляющих веществ, который составлял порядка 28 тысяч тонн.

Как уже писал Русский TVNET, в среду в России был уничтожен последний химический боеприпас. Распоряжение об этом отдал президент РФ Владимир Путин, который в режиме телемоста связался с Удмуртией, где проводились работы по уничтожению.

Таким образом, по состоянию на 27 сентября в России уничтожены все запасы химического орудия - это 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ или 100% имевшихся запасов.

Напомним, в 1993 году в Женеве была открыта для подписания «Конвенция о запрещении химического оружия». К ней присоединилось большинство стран мира, хотя изначально документ составлялся для двух государств с самыми большими запасами отравляющих веществ - США и Россию. На тот момент эти две страны владели 99 процентами мировых запасов химического оружия.

США намерены ликвидировать свое химоружие к концу 2023 года