В Москве задержали Алексея Навального

В Москве в пятницу, 29 сентября, правоохранители задержали российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил политик в своем Instagram, он планировал ехать в Нижний Новгород, когда сотрудники полиции встретили его в подъезде дома.

В свою очередь в полиции агентству Интерфакс сообщили, что задержали Навального за неоднократные призывы граждан к участию в несогласованных акциях.

«Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства»,– сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, это не первое задержание российского оппозиционера – летом Навального правоохранители также «встречали» в подъезде дома. При этом рейтинг политика продолжает активно расти.