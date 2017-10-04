Британские истребители перехватили вылетевший из Литвы лайнер Ryanair из-за бомбы

Вылетевший из Каунаса пассажирский самолет был перехвачен истребителями после того, как власти получили сообщение о бомбе на его борту.

Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил (RAF) перехватили самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, и заставили его приземлиться в аэропорту Станстед, сообщаетReuters.

«RAF подтверждает то, что истребители Typhoon были подняты по тревоге сегодня утром с авиабазы Coningsby для перехвата гражданского воздушного судна. Лайнер был благополучно эскортирован в аэропорт Станстед», — заявил агентству представитель RAF.

По его словам, истребители были подняты настолько срочно, что пилотам разрешили набрать для перехвата лайнера сверхзвуковую скорость. Ранее СМИ сообщали, что грохот при пересечении истребителями звукового барьера напугал местных жителей, которые начали сообщать спасателям о взрыве, пишет РБК.

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? Hope all is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF— Andy Longhurst (@AndyLonghurstUK) October 4, 2017

Police say nothing suspicious was found on a Ryanair plane escorted into London by RAF jets after a "bomb threat" https://t.co/KYXBqjQ2OG pic.twitter.com/qRNWPcHjJa— Daily Mirror (@DailyMirror) October 4, 2017

Полиция Эссекса сообщила, что после приземления пассажиры лайнера Ryanair благополучно покинули его. При этом портал Airlive сообщил, что к автобусам вышедших из самолета пассажиров сопровождали вооруженные люди, а их багаж обнюхивали полицейские собаки.

Позднее главный инспектор Ричард Филлибраун сообщил, что ничего подозрительного на борту лайнера найдено не было, а его пассажиры будут доставлены в аэропорт Лутон. Представитель полиции также напомнил, что безопасность граждан «превыше всего».