Британские истребители перехватили вылетевший из Литвы лайнер Ryanair из-за бомбы

Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил (RAF) перехватили самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, и заставили его приземлиться в аэропорту Станстед, сообщаетReuters.

«RAF подтверждает то, что истребители Typhoon были подняты по тревоге сегодня утром с авиабазы Coningsby для перехвата гражданского воздушного судна. Лайнер был благополучно эскортирован в аэропорт Станстед», — заявил агентству представитель RAF.

По его словам, истребители были подняты настолько срочно, что пилотам разрешили набрать для перехвата лайнера сверхзвуковую скорость. Ранее СМИ сообщали, что грохот при пересечении истребителями звукового барьера напугал местных жителей, которые начали сообщать спасателям о взрыве, пишет РБК.

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? Hope all is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF— Andy Longhurst (@AndyLonghurstUK) October 4, 2017