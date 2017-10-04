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Британские истребители перехватили вылетевший из Литвы лайнер Ryanair из-за бомбы

rus.postimees.ee
Фото: Ieva Čīka / LETA

Вылетевший из Каунаса пассажирский самолет был перехвачен истребителями после того, как власти получили сообщение о бомбе на его борту.

Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил (RAF) перехватили самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, и заставили его приземлиться в аэропорту Станстед, сообщаетReuters.

«RAF подтверждает то, что истребители Typhoon были подняты по тревоге сегодня утром с авиабазы Coningsby для перехвата гражданского воздушного судна. Лайнер был благополучно эскортирован в аэропорт Станстед», — заявил агентству представитель RAF.

По его словам, истребители были подняты настолько срочно, что пилотам разрешили набрать для перехвата лайнера сверхзвуковую скорость. Ранее СМИ сообщали, что грохот при пересечении истребителями звукового барьера напугал местных жителей, которые начали сообщать спасателям о взрыве, пишет РБК.

Полиция Эссекса сообщила, что после приземления пассажиры лайнера Ryanair благополучно покинули его. При этом портал Airlive сообщил, что к автобусам вышедших из самолета пассажиров сопровождали вооруженные люди, а их багаж обнюхивали полицейские собаки.

Позднее главный инспектор Ричард Филлибраун сообщил, что ничего подозрительного на борту лайнера найдено не было, а его пассажиры будут доставлены в аэропорт Лутон. Представитель полиции также напомнил, что безопасность граждан «превыше всего».

Ryanair
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