В Турции более 30 военных признали виновными в покушении на Эрдогана

В Турции суд провинции Мугла вынес обвинительные приговоры в отношении 34 военных, обвиненных в попытке убийства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время неудавшегося госпереворота в 2016 году.

Об этом пишет газета Сабах, передает Интерфакс.

В решении суда отмечается, что каждому из осужденных в соответствии с уголовным кодексом Турции вынесено по четыре пожизненных срока. Еще один обвиняемый был оправдан.

В общей сложности по этому судебному делу проходят 40 человек.

По данным следствия, осужденные пытались убить Эрдогана во время путча в 2016 году, когда президент находился в отеле в турецком городе Мармарис. Нападение на отель произошло вскоре после того, как турецкий лидер покинул территорию объекта.