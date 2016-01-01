LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

В Турции более 30 военных признали виновными в покушении на Эрдогана

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Турции суд провинции Мугла вынес обвинительные приговоры в отношении 34 военных, обвиненных в попытке убийства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время неудавшегося госпереворота в 2016 году.

Об этом пишет газета Сабах, передает Интерфакс.

В решении суда отмечается, что каждому из осужденных в соответствии с уголовным кодексом Турции вынесено по четыре пожизненных срока. Еще один обвиняемый был оправдан.

В общей сложности по этому судебному делу проходят 40 человек.

По данным следствия, осужденные пытались убить Эрдогана во время путча в 2016 году, когда президент находился в отеле в турецком городе Мармарис. Нападение на отель произошло вскоре после того, как турецкий лидер покинул территорию объекта.

Турция
0 Комментарии