Алкоголь в Латвии стоит в два раза дешевле, чем в Эстонии

Агрессивная акцизная политика эстонского государства привела к тому, что в приграничных магазинах наших соседей цены на алкоголь в два раза дешевле, чем в Эстонии, пишет Majandus24.

Последние данные Института конъюнктуры показывают, что если полулитровая бутылка водки Viru Valge стоит в эстонских магазинах 9-11 евро, то, например, в латвийском магазине Alko1000 ее можно приобрети за 5,6 евро. В Финляндии такая бутылка обойдется покупателю в 14 евро.

Разница в ценах на пиво еще более впечатляющая. Если ящик пива Alexandr в Эстонских магазинах стоит 20-22 евро, в Латвии всего 9 евро.

Институт отмечает, что

все больше жителей Эстонии ездит в Латвию за спиртным.

Делают это по нескольким причинам. Первостепенную роль, естественно, играет цена. Среди других причин институт называет то, что поездка в Латвию за алкоголем – это зачастую еще и увеселительный вояж. Отчасти люди ездят к нашим соседям из упрямства, дополнительный интерес подогревают и СМИ.

Институт считает, что в итоге в этом году в государственный бюджет от акцизов поступит на 80 миллионов евро меньше, чем планировалось.