Спустя 23 года море вынесло на берег напоминание о пароме «Эстония» (фото)

Во время уборки на минувших выходных прибрежной зоны архипелага Юуссааре, расположенного вблизи города Раасепори в Южной Финляндии, внимание финских рабочих привлек оранжевый предмет, находящийся в кустах шиповника. Это оказался спасательный круг с надписью «Estonia».

Сотрудникам Финского департамента лесного хозяйства сразу стало понятно, что этот спасательный круг имеет прямое отношение к парому «Эстония», затонувшему 28 сентября 1994 года возле финского острова Утое в Балтийском море, - пишет rus.postimees. ee со ссылкой на iltalehti.fi.

Спасательный круг был сильно потрепан.

FOTO: Facebook.com

Как написали позже сами рабочие в Facebook, «этот спасательный круг показывает, какова сила моря и волн».

Как отмечают эксперты, вместе с затонувшим паромом «Эстония» этот спасательный круг погрузился на глубину 80 метров. Давление там относительно высокое. Через какое-то время он всплыл со дна, а позже был вынесен волнами на берег.

Находка будет передана в ведомство, курирующее местные музеи.