В Москве спецсамолеты разгонят облака за 1,4 млн евро

Для карнавала, который пройдет в Москве в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября, над городом постараются разогнать облака. Как сообщает «Интерфакс», на разгон облаков с помощью девяти спецсамолетов в день карнавала из бюджета Москвы планируется потратить 98 миллионов рублей (примерно, 1,4 млн евро).
Все это будет сделано ради Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в столице России с 14 по 22 октября.
По прогнозам метеорологов, в Москве 14 октября ожидается дождливая погода, температура воздуха днем и ночью 6-8 градусов по Цельсию. Для этого, собственно, и принимаются все меры по разгону облаков.
- XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. Москва принимает единственное мероприятие фестиваля — парад-карнавал 14 октября, остальная программа пройдет в Сочи. Ожидается, что на фестиваль в Сочи приедут около 20 тысяч гостей.
- Девиз XIX фестиваля молодежи и студентов «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее».
- Всемирный фестиваль молодежи и студентов дважды проходил в СССР — в 1957 и 1985 годах. В современной России фестиваль проводится впервые.