В Москве спецсамолеты разгонят облака за 1,4 млн евро

Для карнавала, который пройдет в Москве в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября, над городом постараются разогнать облака. Как сообщает «Интерфакс», на разгон облаков с помощью девяти спецсамолетов в день карнавала из бюджета Москвы планируется потратить 98 миллионов рублей (примерно, 1,4 млн евро).

Все это будет сделано ради Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в столице России с 14 по 22 октября.

По прогнозам метеорологов, в Москве 14 октября ожидается дождливая погода, температура воздуха днем и ночью 6-8 градусов по Цельсию. Для этого, собственно, и принимаются все меры по разгону облаков.