Суд Эстонии отправил в тюрьму мужчину, который сознательно заражал женщин ВИЧ

Харьюский уездный суд приговорил в пятницу к реальному сроку заключения мужчину, который был осведомлен о том, что заражен ВИЧ, но все равно вступил в незащищенные сексуальные контакты с несколькими женщинами.

Суд признал 34-летнего Антона виновным в нанесении тяжелого вреда здоровью, который подвергает опасности жизнь жертвы. Мужчину приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы.

Учитывая наказание за другие проступки, он должен будет провести в тюрьме три года и шесть месяцев.

Срок считается с 23 ноября 2016 года, когда мужчина был арестован.

Суд посчитал доказанным, что Антон знал о том, что заражен ВИЧ, но не принимал лекарства и не ходил на регулярные проверки, из-за чего стал особенно заразным. При этом он вступил в незащищенный половой акт с шестью различными сексуальными партнерами, не сообщив им о своей болезни. Из шести женщин ВИЧ в итоге заболели две.