Трамп выдумал новое государство в США

Глава США Дональд Трамп, оговорился, заявив, что встречался с «президентом» Виргинских островов, которым фактически является он сам. Оговорку трамп допустил на конференции Values Voter Summit в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN.

«Я скажу вам, я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы и поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов», – заявил Трамп.

Потом он еще раз упомянул президента островов, отметив, что «Виргинские острова и их президент – это невероятные люди».

Как отмечает телеканал, президент имел в виду губернатора находящихся под управлением правительства США островов Кеннета Мэппа. Впоследствии в официальной расшифровке речи Трампа его обращение к Мэппу было изменено на «губернатор».

Ранее в сентябре Трамп во время рабочей встречи с лидерами африканских стран на полях Генассамблеи ООН сделал ошибку в названии одной из стран континента, дважды за время своего выступления назвав Намибию «Намбией».