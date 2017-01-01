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Трамп потерял 600 миллионов долларов за год президентства

Lenta.ru 1
Фото: REUTERS/Scanpix

Американский журнал Forbes опубликовал новый список 400 самых богатых американцев 2017 года. Главным неудачником нового рейтинга стал действующий президент США Дональд Трамп. За год его состояние рухнуло на 600 миллионов и составило 3,1 миллиарда долларов. С этим показателем президент занимает 248 место в рейтинге.

Самым богатым американцем снова стал основатель Microsoft Билл Гейтс. За год его состояние выросло на 8 миллиардов и достигло 89 миллиардов долларов, на втором месте основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, он нарастил свое состояние в 2017 году на 14,5 миллиардов долларов. Замыкает тройку инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, чье состояние выросло за год на 12,5 миллиардов и достигло 78 миллиардов долларов.

В топ-5 рейтинга также вошли основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние в 2017 году выросло на 15,5 миллиардов и достигло 71 миллиардов долларов. Замыкает пятерку сооснователь и председатель совета директоров Oracle Ларри Элисон. Его состояние подросло на 9,7 миллиарда и составило 59 миллиардов долларов.

Входной порог в топ-400 богатых американцев в 2017 году достиг рекордных 2 миллиардов долларов. Также побит рекорд совокупного состояния всех 400 самых богатых представителей США, теперь это 2,7 триллиона долларов. Средний размер состояния составил 6,7 миллиарда долларов.

Самым молодым в списке топ-400 Forbes оказался 27-летний сооснователь Snapchat Эван Шпигель с 3,1 миллиарда долларов. Самым пожилым миллиардером стал 94-летний девелопер Алекс Спанос (2,4 миллиарда), самой богатой американкой — совладелец торговой сети Walmart Элис Уолтон. Она заняла 13 место с состоянием 38,2 миллиарда долларов.

Главной причиной рекордных показателей издание называет сильный фондовый рынок, который в 2017 году также побил несколько рекордов. В качестве примера Forbes приводит рост индекса S&P 500, который с момента прошлого списка Forbes вырос на 17 процентов.

Дональд Трамп Билл Гейтс Microsoft США
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