Эстонский король пельменей обанкротился

В конце прошлой недели Харьюский уездный суд признал владельца известной фирмы по производству продуктов питания UVIC AS Александра Мусарова банкротом как частное лицо, сообщает Majandus24.

Äripäev писал еще в августе этого года, что UVIC находится в процессе санации, а акции предприятия появятся на аукционе.

Владелец фирмы UVIC с налоговой задолженностью в размере до миллиона евро признавал тогда, что у его предприятия проблемы.

Производителю мяса, пельменей и готовой продукции был нанесен удар установленным Россией запретом на импорт продовольствия.

Еще на прошлой неделе журналисты Postimees ходили смотреть на производство UVIC. По словам главного технолога Эне Пууст, после закрытия российского рынка UVIC был вынужден сократить производство.

Попасть на эстонский рынок сложно: производителей много, и новый игрок должен чем-то отличаться от других. Поэтому на эстонском рынке предприятие в первую очередь производило пельмени и продукцию для веганов.

Расположенный в Юри завод UVIC по производству полуфабрикатов глубокой заморозки отметит в следующем году 25-летие, дорогу к сердцам жителей Эстонии он нашел преимущественно благодаря пельменям.