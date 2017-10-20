В пятницу банковские клиенты в Каталонии снимают символические суммы денег со счетов финучреждений, которые перенесли свои официальные штаб-квартиры из региона на фоне политического кризиса, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Associated Press.

Организация Crida Democracia, которая поддерживает независимость Каталонии, в четверг вечером призвала клиентов оказывать давление на «банки-предатели».

В пятницу утром десятки людей выстроились в очередь перед филиалом CaixaBank в центре Барселоны. Большинство из них снимали с банкоматов 150 или 160 евро. Эти суммы приближенные к числу 155, намекая на статью 155 испанской конституции, по которой центральное правительство в Мадриде планирует ограничить автономию Каталонии.

CaixaBank и Banco Sabadell, самые крупные каталонские кредиторы, входят в число сотен финансовых учреждений и предприятий, которые изменили свою официальную регистрацию, опасаясь выхода Каталонии из состава Испании.

Каталонцы снимают деньги с "банков-предателей" в знак протеста