СМИ: НАТО не сможет отразить возможный удар России

НАТО не сможет дать отпор в случае нападения России на силы альянса на восточном фланге, сообщает Der Spiegel со ссылкой на отчет НАТО.

В секретном отчете говорится, что альянс не сможет оперативно перебросить войска в нужном направлении, и в целом отреагировать на угрозу с необходимой скоростью, сообщает Газета.ru.

Причиной такого положения дел называются логистические возможности НАТО, не позволяющие вовремя отреагировать на потенциальную угрозу и быстро перебросить войска. В докладе сказано, что логистическая система НАТО атрофировалась со времени окончания холодной войны.

Geheimer Bericht stellt Verteidigungsfähigkeit der Nato infrage

Отмечается, что данный вопрос не отрабатывался в НАТО с момента окончания «холодной войны».

Пресс-секретарь НАТО отказалась подтвердить или опровергнуть агентству dpa информацию немецкого издания, сообщает DW.com.

Однако она отметила, что сейчас ведутся переговоры о модернизации управленческих структур альянса. Количество их сотрудников за годы, прошедшие после окончания холодной войны, было резко сокращено.