Навальный вышел на свободу и прокомментировал выдвижение Собчак

Политик Алексей Навальный на митинге в Астрахани кратко прокомментировал выдвижение Ксении Собчак, которая надеется стать кандидатом в президенты. «Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше, но все могут идти», - заявил он. Трансляцию митинга - первого после выхода Навального из изолятора - вел в прямом эфире «Дождь». Региональные СМИ событие проигнорировали.

Политик в ходе выступления напомнил, что по конституции баллотироваться в президенты могут россияне старше 35 лет, которые не находятся в местах лишения свободы. В Центризбиркоме его регистрировать не хотят, ссылаясь на закон о выборах президента, которым установлены дополнительные ограничения.

Свои митинги Навальный называет общественным давлением на Кремль с тем, чтобы его зарегистрировали кандидатом в президенты.

Митинг закончился, вопросы, как обычно, нет pic.twitter.com/Z304XUWfwI— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 22 October 2017

Навального задержали 29 сентября на выходе из своего дома, когда он собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол. 2 октября Симоновский районный суд Москвы арестовал его на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Суд счел, что он призвал приходить на митинг в Нижнем Новгороде после того, как власти города отозвали выданное разрешение. Навальный утверждал, что так делать нельзя, и считал встречу согласованной по закону.

За время, пока он был в изоляторе, о своем выдвижении объявила телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя кандидатом «против всех».

