Prisma в Эстонии: Сокращение работников и пустые полки

Осень началась для руководителей сети супермаркетов Prisma в Эстонии неприятно: сокращенные работники жалуются на плохой стиль управления, а в магазинах несколько недель можно было наблюдать полупустые полки.

Руководитель сети супермаркетов рассказал Postimees о том, как он видит ситуацию.

«Что касается пустых полок, то это правда. Поскольку мы сейчас налаживаем новую систему заказа продуктов, то возникли некоторые сбои – система еще не работает безошибочно», - сказал исполнительный директор Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелин.

По его словам,

что касается пустых полок с потребительскими товарами, то здесь происходила замена сезонных товаров.

«Мы выставляли зимние товары. Иногда невозможно после очистки полок сразу заполнить их новыми товарами», - отметил он, добавив, что не исключает, что такая ситуация может повториться и в будущем.

Отвечая на вопрос о сокращении работников и тех жалобах, которые поступили на то, как был организован этот процесс, Нуммелин был немногословным. «Мы сократили этих людей аналогично тому, как мы это делали раньше и больше я эту ситуацию не комментирую», - отметил он.