НАТО призвало решать проблему Каталонии мирно

«Проблема Каталонии должна быть решена в конституционном порядке Испании», - написал он в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что Мадрид является важным союзником Альянса в вопросах обеспечения безопасности.

К странам, которые не признали независимость Каталонии присоединилась Турция. Ранее о такой же позиции заявили в США, Германии, Франции и других странах.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии все же объявил о независимости по итогам референдума, проведенного в автономии 1 октября.

Мадрид оперативно отреагировал и применил предусмотренный Конституцией механизм для таких случаев - отменил автономию Каталонии.

Напомним, Латвия не признает провозглашенную в одностороннем порядке независимость Каталонии, говорится в распространенном МИД заявлении об официальной позиции Латвии в связи с событиями в Испании.

Последние события в Испании не меняют позицию правительства Латвии в вопросе о Каталонии - Латвия по-прежнему считает этот вопрос внутренним делом Испании, который должен быть решен согласно испанским законам и конституции. В заявлении выражается надежда на то, что вопрос Каталонии будет решен путем диалога в рамках Конституции Испании.

«У Латвии и Испании - тесные двухсторонние отношения, Испания является союзником Латвии в ЕС и НАТО, а также в других международных организациях. Испания - демократическое, уважающее власть закона государство, ее вклад в защиту ценностей ЕС в мире неоценим. Поэтому ситуацию необходимо решать, соблюдая соответствующее нормативное регулирование страны-участницы ЕС и ЕС», - говорится с заявлении МИД.