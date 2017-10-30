Известная российская телеведущая тоже хочет стать президентом РФ

Российская телеведущая Анфиса Чехова изъявила желание стать президентом РФ наряду с Ксенией Собчак и Екатериной Гордон. Об этом она написала в своем инстаграме.

Чехова отметила, что ее уверяют в том, что она может собрать «как минимум 20%» голосов избирателей.

"И меня в Президенты зовут. Я даже и не знала что в России есть партия Добрых дел. И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде.

Но я, определённо, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве!

И поскольку руководитель партии Добрых Дел, Андрей Кириллов, уверят меня, что я могу собрать,как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона - это 200 000.

Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел", - написала она. (орфография и пунктуция автора сохранены - прим. ред)

Как уже сообщал наш портал,нНа пост президента России выдвинула свою кандидатуру российская телерадиоведущая Екатерина Гордон. Об этом говорится на ее сайте Gordonzabab.ru. «Основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере», - отмечается в сообщении о намерении Гордон баллотироваться на высший пост РФ в 2018 году. «Права женщин и детей - зеркало российской реальности», - таким стал лозунг кампании журналистки.

Ранее 18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости». Кроме того, у Собчак имеется предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как «кандидат против всех», и призывает желающих вступать в ее команду.

"В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста - я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех", - говорится в письме Собчак.

«Я - вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против.

Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить и на равных со всем мировым сообществом и соседями решать, чей же Крым на самом деле», - сообщается в письме.