Саакашвили отказали в статусе беженца

Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Об этом в среду, 1 ноября, передает Еспресo.TV.

Как отмечается в сообщении ГМС от 01.11.2017 года, Саакашвили отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем в связи с «отсутствием обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, и недоказанности угрозы жизни или свободе в стране происхождения из-за опасений применения к Вам смертной казни или пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания».

3 октября стало известно, что Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Об этом сказал его адвокат Маркиян Галабала.

Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что грузинские власти при содействии Украины готовят ему обвинение в попытке государственного переворота.