Кадыров: хватит глазеть на труп Ленина, Путин должен решить этот вопрос

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что захоронение тела Владимира Ленина было бы «верным с исторической точки зрения», но решение об этом должен принять Владимир Путин.

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно», - написал Кадыров в своём канале в Telegram.

По его мнению, неправильно то, что на Красной площади в столице стоит «гроб с мертвым человеком».

«Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», - сказал Кадыров.

Хаджи-Мурат Хунзанский - аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля и его «правая рука». Персонаж одноименной повести Льва Толстого. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным, отмечает Интерфакс. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). В двухтысячных годах появились неподтвержденные слухи о передаче его в Музей истории религии в Санкт-Петербурге.