Укрспирт: Из-за оккупированного Донбаса в Украине упало потребление водки

У предприятия полностью загружено производство только на 17 площадках из 40 заводов.

Потребление водки в стране упало после потери части оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил и.о. главы Укрспирта Юрий Лучечко в эфире телеканала Рада.

«К сожалению, должен признать, что поскольку Украина утратила часть регионов, на которых распространялся спирт и водка – это наши восточные регионы в первую очередь, то внутренний рынок украинского потребления сузился», – сказал Лучечко.

Из-за этого сейчас у Укрспирта простаивает больше половины спиртзаводов – фактически полностью загружено производство только на 17 площадках из 40 заводов.

«Запуск производства был бы возможно в случае увеличения спроса, но поскольку продукция Укрспирта ориентирована на внутренний рынок, а процесс реинтеграци Донбасса явно затягивается, то

рассчитывать на возвращение Укрспирта к прежним объемам производства не приходится»,

– отметил Лучечко.

Он также констатировал, что в ближайшее время они простаивающие спиртзаводы не запустятся. «Всего такой балласт – больше 20 заводов и 3,5 тыс. работников, которым выплачивается зарплата. Ежегодно на содержание МПД (места проведения деятельности — производственные площадки, бывшие спиртзаводы, которые до передачи в госпредприятие Укрспирт были самостоятельными юридическими лицами) тратится 150 млн грн», – добавил Лучечко.