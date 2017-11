В России частично обрушился девятиэтажный жилой дом

По последним данным, в результате произошедшего два человека погибли. В центральном региональном центре МЧС заявили, что под завалами могут оставаться люди, передает ТАСС.

Как сообщается в сообществе «Ижевск» в соцсети «ВКонтакте», в доме, расположенном на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября, произошло обрушение всех этажей одного подъезда. «Предположительно, взрыв газа», - пишут интернет-пользователи.

В результате обрушения подъезда жилого дома были разрушены 32 квартиры.

Как сообщили в МЧС, эвакуированы жильцы соседнего подъезда.

По данным Telegram-канала Mash, связанного с Life.ru, под обломками могут находиться десятки раненых. По предварительной информации, из-под завалов уже извлечен один пострадавший, которого отвезли в близлежащую больницу.

Журналисты сообщают, что уже известно как минимум об одном погибшем при обрушении дома. Еще трое человек в тяжелом состоянии.

На первом этаже дома был расположен детский образовательный центр «Эрудит».

В настоящее время уточняется информация о том, есть ли среди пострадавших ученики или сотрудники «Эрудита».

Flat bloc partially collapses in Izhevsk after blast. Casualties. State media is saying "gas explosion" could be cause https://t.co/4d3KWzE2nj pic.twitter.com/JNV6Uu0aCy— Alec Luhn (@ASLuhn) November 9, 2017