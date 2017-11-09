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В России частично обрушился девятиэтажный жилой дом

NEWSru.com
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В российском Ижевске частично обрушился девятиэтажный жилой дом по адресу улица Удмуртская, 261. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа в одной из квартир. На место происшествия выехали экстренные службы города. Ведется спасательная операция.

По последним данным, в результате произошедшего два человека погибли. В центральном региональном центре МЧС заявили, что под завалами могут оставаться люди, передает ТАСС.

Как сообщается в сообществе «Ижевск» в соцсети «ВКонтакте», в доме, расположенном на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября, произошло обрушение всех этажей одного подъезда. «Предположительно, взрыв газа», - пишут интернет-пользователи.

В результате обрушения подъезда жилого дома были разрушены 32 квартиры.

Как сообщили в МЧС, эвакуированы жильцы соседнего подъезда.

FOTO: Sputnik/Scanpix

По данным Telegram-канала Mash, связанного с Life.ru, под обломками могут находиться десятки раненых. По предварительной информации, из-под завалов уже извлечен один пострадавший, которого отвезли в близлежащую больницу.

Журналисты сообщают, что уже известно как минимум об одном погибшем при обрушении дома. Еще трое человек в тяжелом состоянии.

На первом этаже дома был расположен детский образовательный центр «Эрудит».

В настоящее время уточняется информация о том, есть ли среди пострадавших ученики или сотрудники «Эрудита».

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ агентству «Интерфакс» ранее сообщили, что сообщение об обрушении поступило в 15:45.

«Обрушился первый подъезд с первого по девятый этаж многоквартирного дома по улице Удмуртская, 261. Дом панельный, девятиэтажный, шестиподъездный. Под завалами, возможно, находятся люди», - пояснил собеседник журналистов.

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