СМИ: США и Россия почти договорились по Сирии

Вашингтон и Москва близки к тому, чтобы заключить соглашение об урегулировании ситуации с гражданской войной в Сирии после окончательной победой над террористами ИГИЛ, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на AP.

Согласно данным анонимных источников АР, договоренность базируется на трех элементах: пресечении конфликтных ситуаций между войсками США и РФ, деэскалации в Сирии и возобновление мирных переговоров под эгидой ООН. Кроме того, соглашение должно способствовать развитию успехов в инициативе с формированием зон деэскалации в стране.

Если стороны придут к согласию, то президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин сообщат об этом уже в пятницу, 10 ноября.

«США неохотно обсуждают возможность формальной встречи лидеров, пока не будет чего-то существенного для заявления», - говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что Путин и Трамп могут встретиться в «менее формальной» обстановке во Вьетнаме.

U.S., Russia nearing agreement on resolving Syrian civil war