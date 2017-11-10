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Cостоялась вторая встреча Путина и Трампа

NEWSru.com
Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

На саммите АТЭС во Вьетнаме состоялась вторая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Лидеры поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки. Обмен рукопожатиями транслировал телеканал «Россия 24».

По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием. На приеме Путин и Трамп сели недалеко друг от друга, но не рядом: они заняли свои места за столом, их разделяют шесть человек, передает корреспондент РИА «Новости».

До этого, как отмечает агентство, у Трампа было несколько возможностей пересечься с Путиным на общих мероприятиях саммита, однако он не пришел ни на первое, ни на второе заседание.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп пока не пообщались в кулуарах саммита АТЭС, а только поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования. «Только приветствовали», - сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос, смогли ли лидеры РФ и США пообщаться в кулуарах или только на церемонии фотографирования поприветствовали друг друга.

Ранее сегодня в Белом доме говорили, что официальной встречи двух президентов не будет из-за того, что их рабочие графики слишком сильно расходятся. В Кремле между тем заявили, что Путин и Трамп так или иначе обязательно встретятся на саммите.

Дмитрий Песков США Россия
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