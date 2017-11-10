Cостоялась вторая встреча Путина и Трампа

На саммите АТЭС во Вьетнаме состоялась вторая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Лидеры поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки. Обмен рукопожатиями транслировал телеканал «Россия 24».

По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием. На приеме Путин и Трамп сели недалеко друг от друга, но не рядом: они заняли свои места за столом, их разделяют шесть человек, передает корреспондент РИА «Новости».

До этого, как отмечает агентство, у Трампа было несколько возможностей пересечься с Путиным на общих мероприятиях саммита, однако он не пришел ни на первое, ни на второе заседание.

Pres. Trump and Russian Pres. Vladimir Putin shake hands ahead of APEC gala dinner in Vietnam. https://t.co/fF9Sh1V6G3 pic.twitter.com/fvp1cdNUMt— ABC News (@ABC) 10 November 2017

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп пока не пообщались в кулуарах саммита АТЭС, а только поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования. «Только приветствовали», - сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос, смогли ли лидеры РФ и США пообщаться в кулуарах или только на церемонии фотографирования поприветствовали друг друга.

Ранее сегодня в Белом доме говорили, что официальной встречи двух президентов не будет из-за того, что их рабочие графики слишком сильно расходятся. В Кремле между тем заявили, что Путин и Трамп так или иначе обязательно встретятся на саммите.