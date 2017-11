Cостоялась вторая встреча Путина и Трампа

По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием. На приеме Путин и Трамп сели недалеко друг от друга, но не рядом: они заняли свои места за столом, их разделяют шесть человек, передает корреспондент РИА «Новости».

До этого, как отмечает агентство, у Трампа было несколько возможностей пересечься с Путиным на общих мероприятиях саммита, однако он не пришел ни на первое, ни на второе заседание.

Pres. Trump and Russian Pres. Vladimir Putin shake hands ahead of APEC gala dinner in Vietnam. https://t.co/fF9Sh1V6G3 pic.twitter.com/fvp1cdNUMt— ABC News (@ABC) 10 November 2017