В Кремле объяснили срыв встречи Путина и Трампа

Полноформатные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоялись из-за нетипичных требований, выдвинутых американской делегацией, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам. По его словам, американцы не продемонстрировали гибкости.

Российские СМИ ожидали переговоров Путина и Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. Однако президенты лишь несколько раз пересеклись «на ногах».

«Действительно, мы пытались согласовать отдельную полноформатную встречу, и эта работа велась по протокольным и другим каналам», - заявил Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что по дипломатической практике встречи на высшем уровне организуются поочередно на разных сторонах. Предыдущая встреча Путина и Трампа в июле в Гамбурге на саммите «двадцатки» состоялась в зале, арендованном американской стороной, то есть формально на территории США. В этот раз принимающей стороной должна была стать Россия.

Обычно, сообщил Песков, стороны пытаются предлагать варианты с учетом перегруженных графиков лидеров". "Но в этот раз американская сторона, несмотря на все старания нашей команды, к сожалению, не предложила никаких альтернативных вариантов: было предложено одно время, которое не подходило российской стороне, и одно место - помещение, арендованное американской стороной", - сказал Песков.

«Американцы не проявили гибкости и альтернативных предложений не представили», - посетовал пресс-секретарь. Поэтому, по его версии, переговоры и не состоялись.

После саммита Путин в шутку пообещал наказать чиновников, которые не смогли организовать переговоры. А Трамп заявлял, что хотел бы наладить диалог с Россией, которая могла бы очень помочь в разрешении кризиса вокруг ядерной и ракетной программ Северной Кореи.



