В Турции задержаны 32 предполагаемых сторонника ИГ

Полиция Турции усилила борьбу с ячейками группировки «Исламское государство» внутри страны. В течение года были задержаны более 4000 предполагаемых джихадистов.

Турецкая полиция в воскресенье, 12 ноября, арестовала в Стамбуле 32 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Все задержанные - граждане иностранных государств, сообщает агентство новостей Anadolu, не уточняя их национальность.

Задержания были произведены в ходе полицейских рейдов в шести районах Стамбула. При обысках были также изъяты документы, в том числе - на цифровых носителях.

В течение последних недель правоохранительные органы Турции усилили меры по борьбе с предполагаемыми сторонниками «Исламского государства» внутри страны. Лишь в пятницу, 10 ноября, в ряде городов были задержаны 109 человек, подозреваемых в связях к ИГ, 82 из них - иностранцы.

В тот же день министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что за последний год турецкая полиция задержала 4000 предполагаемых пособников «Исламского государства». 1129 из них были заключены под стражу.