Президента Словении переизбрали на второй срок

После обработки 99,98% бюллетеней, стало известно, что за Пахора проголосовали 52,94% избирателей, а его конкуренту, Марьяну Шарецу, отдали голоса 47,06% граждан.

Победитель выборов уже провозгласил свою победу и пообещал избирателям сделать свой политический голос более слышимым во втором мандате.

«Как президент республики я считаю своей главной задачей поддержать политическую стабильность и мир в сложной и непредсказуемой ситуации в Европе и во всем мире», − подчеркнул избранный президент.

По информации The Associated Press явка на выборах составила 41,74%. Шарец уже признал поражение, а свой результат во втором туре он назвал «хорошим». Он считает, что его успех свидетельствует о желании перемен у граждан Словении.

Отметим, Словения является парламентским государством, поэтому функции президента ограничены. Однако глава государства возглавляет армию и выдвигает кандидатуры на несколько важных должностей, в частности главу национального банка.

Глава страны избирается сроком на пять лет. По итогам первого круга 22 октября ни один из кандидатов не преодолел 50-процентрный барьер, поэтому был назначен второй тур. Победитель в нем определяется простым большинством голосов.

Инаугурация главы государства ожидается в декабре этого года.