Эрдоган предложил США и России вывести войска из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии для перехода к политическому решению кризиса, передает РИА «Новости».

«Говорится, что военным путем кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там», — сказал он.

Он также отметил, что турецкая сторона выступала против ввода войск США в Ирак в 2003 году.

«Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз, и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?», — сказал он.

Данное заявление Эрдоган сделал перед вылетом в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.