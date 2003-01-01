LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Эрдоган предложил США и России вывести войска из Сирии

Gazeta.ru
Президент Турции Реджеп Эрдоган | Фото: Sergey Guneev / Sputnik

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии для перехода к политическому решению кризиса, передает РИА «Новости».

«Говорится, что военным путем кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там», — сказал он.

Он также отметил, что турецкая сторона выступала против ввода войск США в Ирак в 2003 году.

«Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз, и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?», — сказал он.

Данное заявление Эрдоган сделал перед вылетом в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

США Турция
0 Комментарии