Американские олигархи попросили Трампа брать с них побольше налогов

Более 400 миллионеров и миллиардеров, среди которых Джордж Сорос и Стивен Рокфеллер, написали в конгресс США письмо с просьбой не снижать налоги для людей с сверхвысоким доходом, передает РБК.

Среди подписавшихся под обращением - меценат Стивен Рокфеллер, финансист Джордж Сорос, основатели марки мороженого Ben&Jerry's Бен Коэн и Джерри Гринфилд, модный дизайнер Айлин Фишер и многие другие менее известные американцы, входящие в богатейшие 5% населения (владельцы активов как минимум на 1,5 млн долларов или зарабатывающие от 250 тыс. долларов в год).

Организатором сбора подписей под обращением стало движение Responsible Wealth («Ответственное богатство»), выступающее за прогрессивные изменения в обществе.

По мнению инициаторов кампании, пишет газета The Washington Post, правительство делает ошибку, решив снизить налоговую ставку для самых зажиточных семей страны.

В письме они призывают конгресс не принимать налоговых законов, которые только усугубят ситуацию с государственным долгом США и «еще больше усилят неравенство». Авторы письма считают, что они, наоборот, должны платить больше налогов.

Обещание снизить налоги для бизнеса было одним из центральных в предвыборной кампании Дональда Трампа. В ноябре обе палаты конгресса США обнародовали основные положения своей налоговой политики. В них предусмотрено снижение налоговой нагрузки для состоятельных американцев, причем в сенатском варианте предлагается снизить налоговую ставку для домохозяйств с доходами более 1 млн долларов или граждан с заработками более 500 тыс. долларов с 39,6% до 38,5%.