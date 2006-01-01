В Сирии убит российский боксер, воевавший за ИГ

В Сирии убит боксер из Уфы Вячеслав Лапшин, воевавший на стороне «Исламского государства». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру Лапшина Ольгу.

Лапшин, по словам сестры, погиб в марте 2016 года. Его вдова Руфина и четверо детей вернулись в Россию 13 ноября. Самолет доставил их из Сирии в Грозный.

По словам Ольги Лапшиной, ее брат — профессиональный спортсмен, боксер — принял ислам в 15 лет. В июне 2015 года Лапшин вместе с женой и тремя детьми уехали в Турцию по турпутевке, однако назад в Россию они не вернулись, а затем и перебрались в Сирию.

Руфина Лапшина, оставшись вдовой, была вынуждена снова выйти замуж. Младшего, четвертого, ребенка она родила во втором браке. По словам Ольги Лапшиной,

вдова ее брата одиннадцать раз пыталась бежать на родину из Сирии, но все попытки закончились неудачно.

«Слава с женой и тремя детьми уехал в Турцию в июне 2015 года на отдых по путевке, и там они остались. Позднее он перебрался в Сирию. В марте 2016 года он погиб. Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет», — делится с РИА Новости Ольга.

По информации из открытых источников, Вячеслав Лапшин (1981 года рождения) из Уфы в начале 2000-х годов выступал за команду Башкирского госуниверситета и активно принимал участие в турнирах разных уровней. Он, в частности, в 2006 году победил на II Малых олимпийских играх в Приволжском федеральном округе.

РИА Новости со ссылкой на Ольгу Лапшину сообщает, что Вячеслав Лапшин был «чемпионом мира по боксу», другие СМИ утверждают, что он в 2006 году стал чемпионом России. Оба заявления подтверждения не находят.