В Брюсселе произошли массовые беспорядки

В столице Бельгии Брюсселе произошли массовые столкновения с полицией, в результате чего были задержаны 16 человек, сообщает Le Soir.

По предварительной информации, к массовым беспорядкам молодых людей призвал известный местный блогер, француз по происхождению, Vargasss92.

Столкновения произошли на площади де ла Монне, площади возле бельгийского федерального оперного театра в центре Брюсселя. Так, сотни молодых людей повредили автомобили и закрыли большую станцию метро, сообщила местная полиция.

В свою очередь, министр внутренних дел Бельгии Ян Джамбон осудил столкновения и сказал, что полиция делает все необходимое для поддержания порядка.

«Это насилие неприемлемо и непостижимо», - сказал он, добавив, что федеральная полиция направляет подкрепления своим коллегам в Брюсселе.