В итальянской тюрьме умер бывший босс мафии

Бывший главарь сицилийской мафии Сальваторе Риина, известный также под прозвищами «Зверь» и «Коротышка», умер в тюремном госпитале, сообщает Министерство юстиции Италии, передает «Радио Свобода».

По данным минюста, Риина умер в возрасте 87 лет естественной смертью в тюремном госпитале в городе Парма. Он находился за решеткой в течение последних 24 лет.

«Риина был осужден к 26 пожизненным заключениям по обвинению в заказных убийствах»,

- указано в сообщении.

Впервые уроженец деревни Корлеоне совершил убийство в 18 лет. В этом же возрасте он вошел в мафию «Коза Ностра», которую впоследствии возглавил в период ее расцвета.

Также Риина был причастен к заказным убийствам боровшихся с мафией представителей государства - судей, прокуроров, полицейских. Он был арестован после почти 20 лет пребывания в розыске. Всего, как утверждается, Риина был причастен к более чем 150 убийствам.

Напомним, что в сентябре на севере Италии полиция провела масштабную облаву на членов калабрийской мафии Ндрангета. Были задержаны 24 человека, в частности высокопоставленный чиновник и крупный бизнесмен, которых подозревают в тесных связях с Ндрангетой.