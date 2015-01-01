Британца смыло волной с яхты во время кругосветки

Член сборной Великобритании в кругосветной регате Clipper Round The World погиб во время плавания на яхте. В шторм его смыло волной в море с палубы, сообщает в воскресенье, 19 ноября, BBC News.

Судно 60-летнего Саймона Спейрса (Simon Speirs) направлялось из ЮАР в Австралию. 18 ноября в море начался шторм, и яхтсмен упал за борт. На нем был спасательный жилет. Сильным течением его отнесло далеко от яхты, поэтому поднять его удалось не сразу. Спейрс умер, не приходя в сознание.

Остальная часть экипажа не пострадала и продолжает путь в Австралию.

Команда отправилась в путешествие в августе вместе с еще 11 яхтами.

Спейрс стал третьим погибшим за 21-летнюю историю Clipper Round The World, отмечает издание. В 2015 году 49-летний моряк из Кента скончался от травмы шеи. В прошлом году погибла 40-летняя путешественница из Лондона, она тоже упала за борт.