Познер: Штаты боятся российских СМИ

Журналист Владимир Познер в понедельник, 20 ноября, высказал своё мнение по поводу действий США в отношении российских СМИ, в частности - телеканала RT America, который является американским филиалом российской телекомпании, передаёт ТАСС.

«Для меня очевидно, что уважаемые сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США просто боятся той информации, которую сообщает канал RT. Пусть тоже отобранная информация, пусть тоже обработанная информация, пусть она имеет пропагандистское содержание, но не больше, чем те самые «голоса», которые глушили в Советском Союзе», - отмечает журналист.

Он упомянул также «Голос Америки», русскую службу Би-би-си, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и Deutsche Welle. Трансляции этих источников была в своё время запрещена на территории СССР.

«Значит, опасаются того, что тот самый народ, который их избрал в Конгресс, падет жертвой этой информации», - добавил Познер.

Напомним, ранее американский филиал телеканала RT по требованию США получил статус иностранного агента. В ответ в России был также принят закон, согласно которому все информационные источники, финансируемые из-за рубежа получили аналогичный статус.

Такие действия вызвали волну критики среди общественности, в частности, в странах Европы, где поддерживается идея свободы слова в СМИ.