РФ подтвердила новость о мощном выбросе радиации, который с Урала пришел в Европу

На официальном сайте Росгидромета были опубликованы данные о радиационной обстановке на территории РФ. Согласно опубликованным сведениям, в Челябинской области наблюдалась «экстремально высокая» концентрация радиоактивного изотопа рутений-106 (Ru-106) в конце сентября текущего года, сообщает euronews.com

«С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В свою очередь, Гринпис России отмечает, что наиболее значительные концентрации радиоактивного рутения-106 были выявлены в ряде населенных пунктов, расположенных недалеко от комбината «Маяк» - предприятия, где ведётся переработка отработавшего ядерного топлива, рассказывает topnews.ru

В свое отчете «Росгидромет» также указал, что в конце сентября продукты распада Ru-106 были зафиксированы в Республике Татарстан, в Волгограде, в Ростове-на-Дону, а начала октября — по всей Европе.

Французские исследователи заявили, что в конце сентября превышающая норму в разы концентрация изотопов рутения в воздухе была установлена европейскими агентствами мониторинга атомной безопасности.