МИД РФ требует от США закрыть сайт Миротворец

Министерство иностранных дел России передало ноту в Госдеп США из-за деятельности украинского сайта Миротворец. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Этот сайт переехал с украинских на американские серверы. На настоящий момент мы передали ноту в Госдеп США, в которой содержатся характеристики этого портала, также есть требование отказать им в американской прописке, потому что от деятельности этого сайта пострадал не один журналист», — сказала она.

По словам Захаровой, на данный момент официального ответа не поступало.

Напомним, одним из последних в черный список сайта Миротворец попал российский режиссер Федор Бонадарчук.