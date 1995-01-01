Дома — герой, в мире — преступник. Жизнь в родном селе Младича

На этой неделе Гаагский трибунал приговорил сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению за военные преступления в Боснии. Однако в родном селе Младича Божановичи бывшего командира по-прежнему считают героем, сообщает Reuters.

Фотографы агентства побывали в селе еще до оглашения приговора. Там они встретили двоюродного брата Младича Душко, который вместе с друзьями отдыхает в импровизированном баре. На стене — портрет Младича с надписью «герой».

«Он не убивал людей. Во время войны он собрал соседей-мусульман из ближайшего поселка и заранее предупредил, чтобы они уезжали», - говорит Душко Младич. Его рассказ резко отличается от выводов Гаагского трибунала, которые были сделаны после долгого расследования.

FOTO: reuters/scnpix

В деревне по-прежнему живут многие родственники Младича, которые хранят альбом со старыми семейными фотографиями, на стене висят портреты командира. В честь Младича названа одна из улиц.

«Я был бы более счастлив, если бы он умер до решения суда, - говорит двоюродный брат Младича Мила. - Тогда мы бы в деревне поставили бы большой памятник и написали бы правду. То, что происходит сейчас, неправда. Это ложь. Генерал невиновен».

Младич осужден за геноцид в Сребренице. В 1995 году сербские силы заняли мусульманский анклав, который охраняли голландские миротворцы, не оказавшие сопротивления. Позже там было убито около 8000 мусульманских мужчин и мальчиков. События в Сребренице признаны самым тяжелым военным преступлением в Европе после Второй мировой войны.

Младича судили и за осаду Сараево на протяжение 44 месяцев, за это время там погибли 10 000 человек.

Дело рассматривалось более 5 лет, по нему свидетельства дали почти 600 человек, было собрано более 10 000 доказательств.

Сербский президент Александр Вучич после оглашения приговора призвал жителей Сербии «смотреть в будущее, думать о сохранении мира и стабильности в регионе, не утопать в слезах о прошлом, а создавать иное, лучшее будущее».