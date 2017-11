В центре Лондона эвакуировали станцию метро

«Полиция отреагировала на информацию об инциденте на станции Oxford Circus. Сотрудники полиции находятся на станции», — сообщили в транспортной полиции.

На видео, которые публикуют очевидцы в твиттере, видно, как люди убегают от станции.

Many people uploading pictures and videos of people running along Oxford Street into Oxford Circus. More @BBCNews pic.twitter.com/ZIBALO8lHt— Michael Gravesande (@OldBlackHack) 24 ноября 2017 г.