РПЦ объяснила популярность Apple

Митрополит Волоколамский Иларион (Российская православная церковь) связал популярность продукции фирмы Apple с тем, что ее создатели использовали опыт, веками практикующийся в Церкви, а именно - перенесли центр внимания с текстов на иконки. В церкви «каждая икона является как бы окном в другой мир», а в компьютерах и смартфонах с их помощью открывают приложения, объяснил он.

Иларион выступал в субботу в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». Он заявил, что следит за созданием компьютеров «практически с самого начала». В то время «компьютер работал исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом «icon» - иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет».

По его мнению, постепенно этот способ компьютерного мышления вытеснил тексты,

и сегодня большинство интернет-сайтов - это не столько тексты, сколько картинки.

Затем он указал: «Создатели этой системы воспользовались тем, что Церковь знала на протяжении многих веков. Не случайно ведь у нас в Церкви много икон, и верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир».

С иконками, по мнению Илариона, «в значительной степени связана популярность» Apple.

Отвечая на вопрос, разрешает ли иерарх своим духовным чадам читать молитвы с телефона, он ответил, что не видит разницы в том, с какого носителя молитвословить. Однако митрополит Иларион заметил, что на него производят неприятное впечатление священнослужители, которые стоят перед престолом с айфоном вместо служебника в руках:

«Создается впечатление, что, может, он не молитвы читает, а свой почтовый ящик проверяет».

Митрополит призвал использовать в литургическом обиходе служебные книги, за исключением тех случаев, когда их может не оказаться под рукой.